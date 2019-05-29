Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta tarihi eser operasyonu
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Yozgat'ta tarihi eser operasyonu

1 saat önce

Yozgat'ta jandarma ekipleri, tarihi eser olduğu değerlendirilen Almanca yazılı kitabı satmak için müşteri arayan 3 zanlıyı gözaltına aldı.

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Yozgat'ta jandarma ekipleri, tarihi eser olduğu değerlendirilen Almanca yazılı kitabı satmak için müşteri arayan 3 zanlıyı gözaltına aldı.
İstanbul'dan Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesine otomobille gelen kişilerin tarihi eser satmak için alıcı aradığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.
Doğankent'te şüpheli aracı durdurarak arama yapan ekipler, Avrupa'da matbaanın kullanılmaya başladığı dönemde ilk basılan kitaplardan olduğu değerlendirilen Almanca yazılı bin 44 sayfadan oluşan kitap ele geçirdi.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı, kitap Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:57 Kaynak: AA
Doğankent, Jandarma, Yozgat, Güncel
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