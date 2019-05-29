Yozgat'ta tarihi eser operasyonu
1 saat önce
Yozgat'ta jandarma ekipleri, tarihi eser olduğu değerlendirilen Almanca yazılı kitabı satmak için müşteri arayan 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Yozgat
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:57 Kaynak: AA
'ta jandarma ekipleri, tarihi eser olduğu değerlendirilen Almanca yazılı kitabı satmak için müşteri arayan 3 zanlıyı gözaltına aldı. İstanbul
'dan Sorgun
ilçesine bağlı Doğankent
beldesine otomobille gelen kişilerin tarihi eser satmak için alıcı aradığı bilgisine ulaşan İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.
Doğankent'te şüpheli aracı durdurarak arama yapan ekipler, Avrupa
'da matbaanın kullanılmaya başladığı dönemde ilk basılan kitaplardan olduğu değerlendirilen Almanca yazılı bin 44 sayfadan oluşan kitap ele geçirdi.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı, kitap Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
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