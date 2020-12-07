Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda üzerinde insan figürü bulunan 3 tarihi eser ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.
Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde tarihi eser satışı yapılacağı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.
Şüpheli M.Ö, M.G ve H.Y'yi gözaltına alan ekipler, üzerinde insan figürü bulunan 3 tarihi esere el koydu.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
- Kaynak: AA
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