Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 185 sikke ile 33 farklı eser ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 185 sikke ile 33 farklı eser ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı. Kadışehri ilçesinde tarihi eser kaçakçılarının ellerindeki eserleri bir otomobilde satacağı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi. İlçe girişinde otomobili durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 185 sikke, 7 yüzük, 13 obje, 2 ok ucu, 9 elbise takısı, birer mühür ve haç ile 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 kama ve 2 balta ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler Z.G, H.K. ve Y.Z'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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