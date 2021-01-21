Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 268 sikke ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradıklarını belirledikleri 3 şüphelinin bulunduğu otomobili Fakıbeyli köyü yakınlarında bir otelin önünde durdurdu.
Araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 268 sikke bulundu, F.D, M.D. ve M.D. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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