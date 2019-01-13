Yozgat'ta Tarihi Konaklarda 'Arabaşı' Geleneği Yaşatılıyor

Yozgat'ta tarihi konaklarda 'arabaşı' geleneği yaşatılıyorYOZGAT - Yozgat'ta kış mevsiminin vazgeçilmez yöresel yemeklerinden arabaşı geleneği ilde bulunan tarihi konaklarda yaşatılıyor.

Yozgat'ta tarihi konaklarda 'arabaşı' geleneği yaşatılıyor



YOZGAT - Yozgat'ta kış mevsiminin vazgeçilmez yöresel yemeklerinden arabaşı geleneği ilde bulunan tarihi konaklarda yaşatılıyor. Kaz, hindi, tavuk veya av hayvanlarının etiyle pişirilen çorba ile hamurun buluştuğu arabaşı, yıllardır vatandaşların bir araya gelerek birlik ve beraberliğin pekiştirilmesine katkı sağlıyor.

Yozgat'ta genelde kış mevsiminde yapılan arabaşı geleneği tarihi konaklarda sürdürülüyor. Yozgat yöresine ait ve kış mevsiminde içilen özellikle gribal enfeksiyonlara karşı vücut direncini artırmasıyla bilinen arabaşı, düzenlenen etkinliklerde vatandaşların bir araya gelerek kaynaşmasına vesile oluyor. Yozgat'ın yöresel yemeği olan ve Yozgat adına tescillenen arabaşı, dostlar arasında muhabbeti, birlik ve beraberliğin artmasına vesile oluyor. Eskiden kış mevsiminde özellikle av hayvanlarının etiyle pişirilen arabaşı çorbası günümüzde, tavuk, kaz ve hindi eti ile yapılıp pişirilmiş hamurla birlikte ikram ediliyor. Özellikle uzun kış gecelerinde yapılan ev ziyaretlerinde ikram edilen arabaşı geleneği Yozgat'ta asırlardır devam ediyor.

Arabaşı yemeğinin Yozgat'ın önemli geleneklerinden biri olduğunu söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada "Arabaşı Yozgat'ımızın önemli geleneklerinden bir yemektir, bir araya toplanma vesilesidir. Hem de konuşup, muhabbet etme vesilesidir. Bugünde Yozgat'ın tarihi konaklarından birisinde arkadaşlarımızla bir araya geldik. Hem arabaşı içtik hem de arabaşının etrafında şekillenen muhabbet ortamında bulunduk. Tabi ki toplumlar gelenekleriyle kültürleriyle yaşar. Gelenekler geçmişi geleceğe taşıyan önemli unsurlardır. Bu manada da Yozgat'ın arabaşı sohbetlerine, arabaşı yemeğinin etrafında şekillenen muhabbete bizler çok önemsiyoruz. Yozgat'ımızda son dönemde belediyemizce restore edilen 10 civarında tarihi konak var. 20 civarında da restorasyona hazır olan konağımız var. Biz bu konaklar vasıtasıyla da geçmişte kalan kültürü geleceğe taşımaya çalışıyoruz. Konaklarda bu tür kültür ve sosyal faaliyetlere ev sahipliği yaptırıyoruz" dedi.

Oğuz Bahçeli ise "Tarihi Hayri İnal Konağı'nda belediye başkanımız tarafından arabaşı programı düzenlendi. Yozgat'ın kışları değişilmez lezzeti olan arabaşı yemeğine arkadaşlarımızla birlikte geldik. Gayette iyi bir etkinlik oldu bizim için. Kış günlerinde vazgeçilmez arabaşını bugün yine tatmış olduk" şeklinde konuştu.

Kültürel mirasların yaşatılması için yapılan tüm etkinleri önemsediğini söyleyen Abdullah Doğan da "Arabaşının aslında Yozgat sınırlarını aşan Yozgatlının yaşadığı her yerde yapılan kültürel bir lezzet olduğunu biliyorum. 32 senedir Yozgat'tayım dolayısıyla arabaşını da çok güzel yutuyorum. Kültürel miraslarımızın korunması ve devam ettirilmesi ve böyle bir konakta da bu faaliyetlerin sürdürülmesi güzel. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerine değindi.

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