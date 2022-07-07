Yozgat'ın merkeze bağlı Esenli köyünde H.Ç. isimli şahsa ait evde, uyuşturucu madde ve tarihi eser bulunduğu bilgisini alan il jandarma ekipleri, eve operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada şüpheli şahsın evinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 97 obje, 7 sikke ve 3 yüzük ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Jandarma, Esenli, Yozgat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta 107 tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

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