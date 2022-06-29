Yozgat'ta tarım arazilerinde süneye karşı ilaçlama yapılacak - Son Dakika
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Yozgat'ta tarım arazilerinde süneye karşı ilaçlama yapılacak

29.06.2022 14:46
Yozgat'ta tarım arazilerinde süneye karşı ilaçlama yapılacak

Yozgat Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, arazi taramalarında süne oranı yüksek alanlarda ilaçlama kararı alındığını bildirdi.

Yozgat Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, arazi taramalarında süne oranı yüksek alanlarda ilaçlama kararı alındığını bildirdi.

Özkaya, yazılı açıklamasında, Yozgat merkez ile Yerköy, Yenifakılı, Boğazlıyan, Sarıkaya, Sorgun ve Şefaatli ilçelerinde hububata zarar veren süne zararlısına karşı ilaçlama kararı alındığını belirtti.

Yozgat'ın hububatta önemli üretim merkezlerinden olduğunu anımsatan Özkaya, şunları kaydetti:

"Gıdanın bu kadar önemli olduğu zamanlarda dekarda maksimum ürün almak birinci hedeflerimizdendir. Bu bağlamda hububatın önemli zararlılarından süne-kımıl ile ilgili bir aydır 20 ekip, 73 teknik, 13 idari personellerimizle 1 milyon 500 bin dekar alanda çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çalışmalar neticesinde ilaçlama kararı alınan yerlerde üreticilerimize gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. İlaçlama kararı alınan bölgelerde bir saniye bile gecikmeden ilaçlama yapılması gerekiyor. Hesabımıza göre dekar başına 150 lira ilaçlama maliyeti ile üreticilerimiz 1000 lira gelir elde edecektir."

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Kaynak: AA

Yenifakılı, Sarıkaya, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta tarım arazilerinde süneye karşı ilaçlama yapılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Yozgat'ta tarım arazilerinde süneye karşı ilaçlama yapılacak - Son Dakika
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