Yozgat'ta tarım ve mera alanları kısıtlı çiftçiler, devlet desteğiyle ipek böceği kozası yetiştiriyor - Son Dakika

Yozgat'ta tarım ve mera alanları kısıtlı çiftçiler, devlet desteğiyle ipek böceği kozası yetiştiriyor

16.05.2021 10:59
Yozgat'ta tarım ve mera alanları kısıtlı çiftçiler, devlet desteğiyle ipek böceği kozası yetiştiriyor, System.String[]

Yozgat'ta Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı desteklerken yararlanan çiftçiler, ipek böceği kozası yetiştirmeye başladı.

Yozgat'ta Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı desteklerken yararlanan çiftçiler, ipek böceği kozası yetiştirmeye başladı.

Çekerek ilçesine bağlı Karahacılı köyü sakinleri, ekilebilir alanlarının ve meraların yetersizliğinden dolayı tarım ve hayvancılığa alternatif olarak ipek böcekçiliğine yöneliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının ipek böcekçiliğini geliştirme desteklerini öğrenen 13 çiftçi, proje hazırlayarak bakanlığa sundu.

Projeleri kabul edilen ve 120 bin lira destek sağlanan 4 çiftçi, 300'er dut fidanını toprakla buluşturarak, ipek böceği kozası üretmeye başladı.

Çekerek Tarım ve Orman Müdürü Şahabettin Murat, AA muhabirine, ipek böceği denince akla ilk olarak Bursa ve Eskişehir çevresinin geldiğini söyledi.

Yozgat'ta özellikle Çekerek ilçesinin toprak ve iklim bakımından ipek böceği kozası yetiştiriciliğine uygun olduğunu belirten Murat, "İpek böceği kozası yetiştiriciliği projesi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Projesi kabul edilen 4 çiftçimiz heyecanla çalışmaya başladı. Her çiftçi 1,5 dekara 300 dut fidanı dikti. 3 yıl sonunda üretime geçilecek." dedi.

Murat, ipek böceği kozasının getirisinin çok iyi olduğunu dile getirerek, "Senede 2 defa ürün alınıyor. Yaklaşık 1,5 dekardan yılda 22 bin lira net kar elde ediliyor. Pazarlama sorunu yok. Ürünlerin tamamı projenin paydaşı olan KOZABİRLİK tarafından alınacak. Çiftçimiz sadece yetiştiricilik yapacak. Çiftçimize ek gelir getirmiş olacağız. İlimizde tarım ve hayvancılığın yanında bir de ipek böcekçiliği olacak." diye konuştu.

Çiftçiler umutlu

Projesi kabul edilen çiftçilerden 61 yaşındaki Mehmet Aktaş, köyde yeterli arazilerinin olmadığından tarım ve hayvancılıktan yeterli gelir elde edemediklerini kaydetti.

İpek böceği kozasını duyduktan sonra internetten araştırdıklarını anlatan Aktaş, "Önemli bir gelirinin olduğunu öğrendik. Hayvancılığını bize maliyeti yüksek oluyor. İpek böcekçiliği yapmaya karar verdik. Çocuklarla bu işi yapacağız." dedi.

Zeynel Kılınçer (49) de köyde hayvancılık yaptığını ancak maliyetlerin yüksek olmasından dolayı zorlandıklarını aktardı.

İpek böcekçiliği projelerinin kabul edildiğini vurgulayan Kılınçer, "Hem hafif iş hem de girdi maliyeti sıfır. Biz bu işe başladık, seneye 10-15 kişi olacağını düşünüyorum. Köydeki vatandaşlar bizi bekliyor. Sonuca göre onlar da bu işe girecek. Onların da bu işe girmesiyle köyümüz ipek böcekçiliğinin merkezi olacak inşallah." ifadelerini kullandı.

İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Gezer ise köyde yaşayan vatandaşların alternatif ürün arayışları içerisinde olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'ın 'Kalkınma yerelden başlayacaktır. Halkımızın bu projelerin içerisine girmesi çok önemlidir.' şeklinde sözü var. Ayrıca bu projelerin köylere kadar ulaşması konusunda talimatları var. Bu talimat neticesinde Karahacılı'da proje uygulanıyor. Fidanlar dikildi, bu tür projelerin köylerimize daha fazla girdi ve katkısı olacaktır."

Karahacılı, Çiftçi, Yozgat, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yozgat'ta tarım ve mera alanları kısıtlı çiftçiler, devlet desteğiyle ipek böceği kozası yetiştiriyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyor Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyor 'Demir Kubbe Efsanesi' çöküyor mu? Atılan 2 bin 300 füze İsrail'in hava savunma sistemini deldi! 'Demir Kubbe Efsanesi' çöküyor mu? Atılan 2 bin 300 füze İsrail'in hava savunma sistemini deldi! Son dakika! Kademeli normalleşmede AVM'ler yalnızca hafta içi 10.00-20.00 arasında faaliyet gösterecek Son dakika! Kademeli normalleşmede AVM'ler yalnızca hafta içi 10.00-20.00 arasında faaliyet gösterecek Spor salonları koronavirüs engeline takıldı! Spor salonları koronavirüs engeline takıldı! Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları Fanatik Galatasaray taraftarı şampiyonluk maçının stresine dayanamadı Fanatik Galatasaray taraftarı şampiyonluk maçının stresine dayanamadı Evraklarını motosikletli kuryenin yetiştirdiği Ghezzal, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı Evraklarını motosikletli kuryenin yetiştirdiği Ghezzal, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı İbrahim Tatlıses'in İbrahim Tatlıses'in "Davul gibi olmuşsun" sözleri sonrası hırs yapan Deniz Seki, iğne ipliğe döndü

Son Dakika Haberleri
11:04 İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem: İsrail savaş suçu işliyor, sivillerin yoğun olduğu yerler bombalanıyor
10:56 Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyor
10:51 Son Dakika! Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek
10:49 'Demir Kubbe Efsanesi' çöküyor mu? Atılan 2 bin 300 füze İsrail'in hava savunma sistemini deldi!
10:34 Son Dakika! Kademeli normalleşmede yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis yapacak
10:33 Spor salonları koronavirüs engeline takıldı!
10:32 Ekrem İmamoğlu'na benzetiliyordu, Başbakan adayı oldu
10:27 38 yaşındaki Atiba Hutchinson, tarihe adını altın harflerle yazdırdı
10:21 Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları
12:48 Aşı sevkiyatları planlandığı gibi giderse, 20 yaş üstü herkes Temmuz'da aşılanmış olacak
Esas sınav şimdi başlıyor! Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde dev rakipler bekliyor Esas sınav şimdi başlıyor! Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde dev rakipler bekliyor         
10:59
Son Dakika! Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek Son Dakika! Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek         
10:52
Son Dakika! Kademeli normalleşmede sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak Son Dakika! Kademeli normalleşmede sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak         
10:50
Son Dakika! Kademeli normalleşmede yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis yapacak Son Dakika! Kademeli normalleşmede yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis yapacak         
10:35
Ekrem İmamoğlu'na benzetiliyordu, Başbakan adayı oldu Ekrem İmamoğlu'na benzetiliyordu, Başbakan adayı oldu         
10:32
Beşiktaşlı taraftarların İstanbul Eyüpsultan'daki kutlamasında gerginlik! Bekçiler havaya ateş açtı Beşiktaşlı taraftarların İstanbul Eyüpsultan'daki kutlamasında gerginlik! Bekçiler havaya ateş açtı         
07:53
Beşiktaş şampiyonluk kupasını Vodafone Arena'da 19 Mayıs saat 19.03'te almak istiyor Beşiktaş şampiyonluk kupasını Vodafone Arena'da 19 Mayıs saat 19.03'te almak istiyor         
01:06
Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti         
23:49
Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı         
19:11
Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı         
17:15
AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım         
16:45
İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek         
16:07
Guardiola'yı çıldırtan kare! Ünlü teknik adamın kızı, ezeli rakip futbolcusuyla dudak dudağa yakalandı Guardiola'yı çıldırtan kare! Ünlü teknik adamın kızı, ezeli rakip futbolcusuyla dudak dudağa yakalandı         
15:59
Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı! Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı!         
12:28
Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun         
11:47
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok         
07:54
WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi         
02:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2021 11:17:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yozgat'ta tarım ve mera alanları kısıtlı çiftçiler, devlet desteğiyle ipek böceği kozası yetiştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement