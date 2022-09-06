Yozgat'ta deneme ekimi yapılan kuru fasulyenin hasadı yapıldı - Son Dakika
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Yozgat'ta deneme ekimi yapılan kuru fasulyenin hasadı yapıldı

06.09.2022 15:14
Yozgat'ta deneme ekimi yapılan kuru fasulyenin hasadı yapıldı

Yozgat'ta Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, deneme ekimi yapılan yerli tohum kuru ve yeşil fasulyenin hasadının yapıldığını bildirdi.

Yozgat'ta Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, deneme ekimi yapılan yerli tohum kuru ve yeşil fasulyenin hasadının yapıldığını bildirdi.

Özkaya, yazılı açıklamasında, baklagillerde ürün çeşitliliğini artırmak yeni çeşitleri çiftçiye göstermek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı enstitülerce geliştirilen 4 çeşit kuru fasulye ile bir çeşit yeşil fasulyenin deneme ekiminin yapıldığını belirtti.

Kentte son yıllarda kuru fasulye üretiminde artış gözlendiğini aktaran Özkaya, şunları kaydetti:

"5 köyde 5 çiftçiyle toplamda 16 dekar alanda 4 çeşit kuru fasulyede deneme ekimi yapılmıştı. Ekimi yapılan kuru fasulye, 'canıpek', 'borsa', 'sürurbey' ve 'nirvana' çeşitleridir. Hasadı yapılan bu çeşitlerden dekara 150 ila 250 kilogram arasında verim alındı. Yeşil fasulye ise genelde ticari olmaktan çok çiftçilerimiz tarafından kendi ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak ekilmektedir. Kuru fasulyede 2019 yılında 4 bin 315 dekar olan ekiliş alanı 2021 yılında 10 bin 457 dekara çıkmış, 566 ton üretim ise 1942 tona yükselmiştir."

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Kaynak: AA

Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta deneme ekimi yapılan kuru fasulyenin hasadı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta deneme ekimi yapılan kuru fasulyenin hasadı yapıldı - Son Dakika
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