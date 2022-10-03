Yozgat'ta dini nikahlı eşini silahla vurarak yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yozgat'ta dini nikahlı eşini silahla vurarak yaralayan şüpheli tutuklandı

03.10.2022 15:20
Yozgat'ta dini nikahlı eşini silahla vurarak yaralayan şüpheli tutuklandı

Yozgat'ta tartıştığı dini nikahlı eşini silahla vurarak ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

Yozgat'ta tartıştığı dini nikahlı eşini silahla vurarak ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

Yeni Sanayi Sitesi mevkisinde otomobilde tartıştığı dini nikahlı eşini silahla vurarak ağır yaralayan K.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kent merkezi Yeni Sanayi Sitesi mevkisinde, dün, otomobilde tartıştığı dini nikahlı eşi D.K'yi tabancayla yaraladıktan sonra kaçan zanlı, polis tarafından yakalanmıştı.

YORUMLAR
500
Soğan Hasadının Devam Ettiği Yozgat'ta Üreticiler Girdi Maliyetlerinden Yakındı Soğan Hasadının Devam Ettiği Yozgat'ta Üreticiler Girdi Maliyetlerinden Yakındı Özel çocuklardan sevgi dolu ziyaret Özel çocuklardan sevgi dolu ziyaret
Kaynak: AA

Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta dini nikahlı eşini silahla vurarak yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:56 Alkol alıp Kur'an-ı Kerim'i yırtan 2 kişi gözaltına alındı
20:47 Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı tarih verdi! Yeni hoca geliyor
20:43 İngiltere'de kadınlara en çekici meslek soruldu! İşte şaşkınlık yaratan anket sonuçları
20:35 Defne Samyeli'nin yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı! Değişimiyle ağızları açık bıraktı
20:23 Ünlü futbolcu Gerrard'ın kızı ve kartel liderinin oğluyla aşk yaşıyor!
20:19 Serada cansız bedeni bulunan çiftçi arasında mektup bırakmış!
19:51 Oyuncu Yasemin Hadivent ABD'ye taşınıyor
19:40 Öldürülen müzisyen Onur Şener'le ilgili duygulandıran gerçek ortaya çıktı!
19:31 Galatasaraylı Mertens şaşkınlık yarattı! 16 senedir başına gelmeyen geldi
19:22 ABD'nin GKRY'yi ortak askeri programa dahil etmesine Türkiye'den kınama geldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 21:17:24. #1.12#
SON DAKİKA: Yozgat'ta dini nikahlı eşini silahla vurarak yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement