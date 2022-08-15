Alınan bilgiye göre, B.G.B. (34), Aşağı Çatak Mahallesi Ali Efendi Camisi avlusunda karşılaştığı eski eşi bir çocuk annesi E.B.M. (21) ile çocuğunu göstermediği gerekçesiyle tartışmaya başladı.

Kaynak: AA

Yozgat, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta eski eşi ile halasını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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