Yozgat'ta tartıştığı kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde çıkan silahlı kavgada tartıştığı kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı.

Dün E.A'nın öldürülmesinin ardından gözaltına alınan zanlı İ.Ç'nin (54) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Dün, 60 Evler Mahallesi Çınar Sokak'ta E.A. (36) ile İ.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda İ.Ç'nin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu vurulan E.A, olay yerinde yaşamını yitirmişti.