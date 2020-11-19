Yozgat'ta "tehdit ve dolandırıcılık" iddiası şüphelileri serbest bırakıldı - Son Dakika

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde "tehdit ve dolandırıcılık" iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan ve "tehdit, şantaj, tecavüz, dolandırıcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheliler R.Y, O.Y. ve D. Ş, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Dün gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde ruhsatsız 3 tabanca ve 2 av tüfeği ile çok sayıda dijital materyal el geçirilmişti.
- Kaynak: AA
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