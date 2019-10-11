Yozgat'ta terör operasyonu

Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında ilçede yaşayan 2 kişinin Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları belirlendi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu C.E. (25) ve İ.C. (22) gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.