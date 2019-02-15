Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta Tır Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Yozgat'ta Tır Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

1 saat önce

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde tırın devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Yozgat'ta Tır Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde tırın devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Dursun Çelebi yönetimindeki 52 K 5064 plakalı meyve yüklü tır, Yenifakılı kavşağında devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile aynı araçtaki Şaban Çoruh, 112 Acil Servis ekiplerince Boğazlıyan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yozgat Şehir Hastanesine sevk edilen sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:20 Kaynak: AA

Boğazlıyan, Yozgat, Güncel
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