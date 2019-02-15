Yozgat'ta Tır Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
1 saat önce
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde tırın devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Yozgat
'ın Boğazlıyan
ilçesinde tırın devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Dursun Çelebi
yönetimindeki 52 K 5064 plakalı meyve yüklü tır, Yenifakılı
kavşağında devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile aynı araçtaki Şaban Çoruh, 112 Acil Servis
ekiplerince Boğazlıyan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yozgat Şehir Hastanesine sevk edilen sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:20 Kaynak: AA
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