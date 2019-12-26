Yozgat'ta tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yozgat'ta tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Yozgat'ta tır devrildi: 1 yaralı

6 saat önce

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan tırın tarlaya devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Yozgat'ta tır devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan tırın tarlaya devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.


Kaza Yozgat-Yerköy karayolunun 27. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cafer Erkmen yönetimindeki 76 DK 946 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada tır şoförü Cafer Erkmen yaralandı. Tırın yan yattığını gören sürücülerin haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Cafer Erkmen'e müdahalede bulunarak Yerköy Devlet Hastanesine sevk etti. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Devrilen tır vinç yardımıyla kaldırıldı. - YOZGAT

Erkmen, Yerköy, Yozgat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:24 Kaynak: İHA
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