Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta Tır ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Yozgat'ta Tır ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

1 saat önce

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde tırın kavşakta dönüş yapan otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Yozgat'ta Tır ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı, System.String[]
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde tırın kavşakta dönüş yapan otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat-Ankara karayolunun Sekili köyü kavşağında H.H.'nin kullandığı 71 FL 150 plakalı tır, kavşakta İ.K. idaresindeki 66 HB 834 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Ş.K.,H.K. ve F.K. yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve burada yapılan ilk müdahalelerin ardından Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildiler. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:11 Kaynak: İHA

Yerköy, Yozgat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Putin, Türk İş İnsanları ile TIR ve Kamyon Şoförlerine Vizeyi Kaldırdı PKK'lı Teröristlerin Çaldığı Lüks Otomobil, Toprağa Gömülü Bulundu

MİT TIR'ları Davasında Yargılanan Can Dündar'ın Babası MİT'ten Emekli Çıktı Son Dakika! AİHM, Çukur Eylemleri İddialarını Kabul Etmedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 14:33:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta Tır ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]