Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta TOKİ konutlarının hak sahipleri belirlendi
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Yozgat'ta TOKİ konutlarının hak sahipleri belirlendi

1 saat önce

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca Yozgat'ta yapılacak 708 konutun hak sahiplerini belirlemek için kura çekildi.

Yozgat'ta TOKİ konutlarının hak sahipleri belirlendi, System.String[]
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca Yozgat'ta yapılacak 708 konutun hak sahiplerini belirlemek için kura çekildi.

Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda noter huzurunda yapılan kura çekimine, toplu konut için başvuru yapan vatandaşlar ve aileleri katıldı.
2+1 ve 3+1 olarak satışa sunulan 708 konut için 3 bin 599 kişi başvurdu. Kura çekimi şehit ailesi, engelli, emekli ve diğer kategorilerde belirlenen kontenjanlar üzerinden yapıldı.

Kura çekilişinde heyecanlı ve duygusal anlar yaşanırken, ismi çıkan Zeynep Fakılı, kiracı olmanın çok zor olduğunu belirterek, "Allah herkesi kiradan kurtarsın. Kiracıları kimseye muhtaç etmesin. Kiracılık çok zor. Allah olmayanlara da nasip etsin." dedi.
Kura sonuçlarının yarın Toplu Konut İdaresi internet sitesinden duyurulacağı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:46 Kaynak: AA
Rıza Kayaalp, Yozgat, Güncel
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