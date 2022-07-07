Yozgat'ta trafik ekipleri bayram öncesi denetimlere başladı - Son Dakika
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Yozgat'ta trafik ekipleri bayram öncesi denetimlere başladı

07.07.2022 09:35
Yozgat'ta trafik ekipleri bayram öncesi denetimlere başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından Kurban Bayramı tatili öncesi alınacak trafik tedbirleri ile ilgili 81 il valiliğine genelge gönderilmesinin ardından Yozgat'ta bugün itibariyle 66 kavşakta 500 personel ile trafik denetimleri başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Kurban Bayramı tatili öncesi alınacak trafik tedbirleri ile ilgili 81 il valiliğine genelge gönderilmesinin ardından Yozgat'ta bugün itibariyle 66 kavşakta 500 personel ile trafik denetimleri başladı.

Kurban Bayramın sayılı günler kala 9 günlük bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşların seyahatleri devam ediyor. İçişleri Bakanlığınca 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi 81 il valiliğine, karayollarında alınacak trafik tedbirleri ile ilgili genelge doğrultusunda karayollarında trafik denetimleri bugün itibariyle başladı. 18 Temmuz Pazartesi gününe kadar devam edeceği belirtilen denetimlerde ülke genelinde emniyet ve jandarma sorumluluk bölgelerinde günlük 114 bin 960 ekip ve 210 bin 352 personel sağlıklı ve güvenli bir trafik akışının sağlanması için görev başında olacak. Bu doğrultuda konumu itibariyle doğuyu batıya, kuzeyi de güney ilerine bağlayan önemli bir kavşak noktalarından biri olan Yozgat'ta da, 66 kavşakta 500 personel, özellikle uzun süre araç kullanan sürücülerin sık sık mola vererek yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla denetimlere başladı.

Emniyet ve jandarma ekipleri, bayrama sayılı günler kala yaptıkları denetimlerle sürücülere; sık sık mola vermeleri, yorgun ve uykusuz araç kullanmamaları, emniyet kemeri kullanmaları ve aşırı sürat yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Bayram boyunca da görev yapacak olan trafik ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 7/24 belirlenen noktalarda denetimlerini sürdürecek.

Yozgat Koç Emek Parkı uygulama noktasında emniyet ekiplerince gerçekleştirilen denetimleri olumlu bulduğunu söyleyen sürücülerden Ali Akpınar, " İstanbul'dan Sivas'a doğru yolculuk yapıyorum. Güzel bir uygulama, zaman canımızdan önemli değil onun için sık sık mola vere vere seyahat ede ede geze geze geliyoruz. Polis ekiplerinin uygulaması çok güzel ve yerinde bir uygulama. Bizim için güvenliğimiz için yapılıyor doğru bir karar" dedi.

İstanbul'dan Yozgat'a bayram tatili için geldiklerini söyleyen sürücü Halil Demirel ise, "İstanbul'dan yola çıktık ve Yozgat'a geliyoruz. Polis ekiplerinin bizi durdurup uyarması çok çok iyi. Uykusuz, yorgun araç kullanmamamızı vurguladılar ve mola vermemizi istediler, onlara teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - YOZGAT

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Kurban, Yozgat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yozgat'ta trafik ekipleri bayram öncesi denetimlere başladı - Son Dakika

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