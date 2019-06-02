Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Yozgat
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:34 Kaynak: İHA
'ın Yerköy
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Ankara-Yozgat karayolu Burucuk köyü mevkisinde meydana geldi. Y.E. idaresindeki 06 VKY 78 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Y.E. ile Z.E, N.E. ve 11 yaşındaki Muhammet Emin
E. yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıları Yerköy Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Muhammet Emin E., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - YOZGAT
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