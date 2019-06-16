Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

1 saat önce

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Sefer Türkoğlu (67) idaresindeki 58 ZC 265 plakalı hafif ticari araç, 100. Yıl Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, araçta bulunan Zeynep Aydoğdu (79) hayatını kaybetti. Sürücü ile Ayşegül Türkoğlu (60) ve Mehmet Akif Önder (7) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 01:04 Kaynak: AA
Yerköy, Yozgat, Güncel
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