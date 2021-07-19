Son dakika! Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı

Son dakika haberleri... Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı YOZGAT - Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Ahmet Ö. idaresindeki 34 NV 5461 plakalı Renault marka otomobil E-88 karayolu Yozgat'ın Sarıhacılı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada, sürücü ile otomobil içerisinde bulunan Rabia Ö, İbrahim Alperen Ö. ve Mustafa Emirhan Ö. yaralanırken Arife Azime T. olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde sıkışan yaralıları olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri çıkarttı. Yaralılar Yozgat Şehir ve Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Ailenin İstanbul'dan Sivas'a bayram tatili için gittiği öğrenildi. Kazayı gören sürücü Metin Akarsu, "Ben 70 kilometre hızla geliyordum araç benim önümdeydi, birden yoldan çıktı ve aşağı uçtu. Yolda fren izi falan yoktu bir anlık bir olaydı. Arabada 5 kişi vardı" dedi.

Son Dakika

Beşiktaş'ın göbeğinde akıl almaz olay! Annesiyle tartışıp ortalığı birbirine kattı, müdahale eden polisin silahını almaya kalkıştı

Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında aşı vurgusu yaptı: Aşı olarak bu sinsi tehdide karşı korunmamız şart

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı

Seçim anketinden çıkan sonuç şaşırttı! Seçimin kaderini kararsız seçmen belirleyecek

Her çizimi İslam dünyasını ayağa kaldırıyordu! Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard evinde ölü bulundu

Tokyo Olimpiyatları'nda sıra dışı olay! Sporcuların odalarına cinsel ilişkiyi önleyen yatak konuldu

İrem Derici hastanelik oldu! Sağlık durumunu çektiği videoyla duyurdu