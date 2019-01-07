Yozgat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı
56 dakika önce
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Salim Ünal (29) yönetimindeki 38 AAJ 942 plakalı otomobil, Sarıkaya-Sorgun yolu Tuzlacık köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Yaralanan Ünal, ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:36 Kaynak: AA
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