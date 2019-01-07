Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Yozgat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

56 dakika önce

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yozgat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.


Salim Ünal (29) yönetimindeki 38 AAJ 942 plakalı otomobil, Sarıkaya-Sorgun yolu Tuzlacık köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Yaralanan Ünal, ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:36 Kaynak: AA

Sarıkaya, Sorgun, Yozgat, Güncel
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