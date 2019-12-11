Yozgat'ta trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Kırıkkale- Yerköy D-200 Karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, A.H. yönetimindeki 58 TE 927 plakalı otomobil Yerköy' den Kırıkkale istikametine seyir halindeyken Terzili köyü mevkiinde aracın kontrolden çıkması sonucu devrildi.



Kazada yolcu konumunda bulunan D.D hafif yaralı olarak Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası trafik akışı Yerköy Bölge Trafik Ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı.



Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT