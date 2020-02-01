Yozgat'ta trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Yozgat'ta trafik kazası: 1 yaralı
7 saat önce
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:50 Kaynak: AA
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ümit Y. (42) yönetimindeki 06 BZ 9587 plakalı otomobil, Yozgat-Sorgun yolu Ayrıdam köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Yaralan sürücü, Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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