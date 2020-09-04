Yozgat'ta trafik kazası: 14 yaralı - Son Dakika

Yozgat'ta minibüsün beton mikserine arkadan çarpması nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Sivas'tan İzmir'e giden R.A. yönetimindeki 58 ABM 702 plakalı minibüs, Yerköy ilçesine bağlı Arifoğlu köyü mevkisinde, önde seyir halindeki Ç.M. yönetimindeki 66 KK 551 plakalı beton mikserine çarptı.
Kazada minibüste bulunan 13 yolcu ve şoför yaralandı.
Yaralılar, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 23:53 - Kaynak: AA
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