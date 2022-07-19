Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. - YOZGAT

Kazada otomobil sürücüsü Abdülkerim Karatarla ile hafif ticari araçtaki Fuat Atik , olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif ticari araç sürüsü ile araçta bulunan E.A. (20), G.A. (59) ve H.A. ise yaralandı.

Dükkanına 5 kez hırsız giren iş yeri sahibinin bu sefer de aracını çaldılar

Kaynak: İHA

Tragger, Yozgat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yozgat'ta trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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