Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta trafik kazası 2 ölü 5 yaralı
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Yozgat'ta trafik kazası 2 ölü 5 yaralı

1 saat önce

Yozgat Ankara karayolu Saray köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü 5 kişi de yaralandı.

Yozgat'ta trafik kazası 2 ölü 5 yaralı, System.String[]
Yozgat Ankara karayolu Saray köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü 5 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 23.50 sularında meydana geldi. Yozgat'tan Ankara istikametine giden 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Feridun Ş., İsmail Ş. hayatını kaybetti. Kazada yaralanan biri ağır 5 kişide Yozgat'taki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - YOZGAT
Ankara, Yozgat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:18 Kaynak: İHA
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