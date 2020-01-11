Yozgat'ta trafik kazası: 2'si polis 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yozgat'ta trafik kazası: 2'si polis 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Yozgat'ta trafik kazası: 2'si polis 4 kişi yaralandı

6 saat önce

Yozgat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si polis 4 kişi yaralandı.

Yozgat'ta trafik kazası: 2'si polis 4 kişi yaralandı, System.String[]

Yozgat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si polis 4 kişi yaralandı.

Kaza Yozgat- Kayseri yolu Topçu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yusuf S. (40) idaresindeki 27 ATT 25 plakalı otomobil, polis memuru Yasin S. idaresindeki 66 DY 621 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Yusuf S. ve Yasin S. ile araç içerisinde bulunan Ali D.(38) ve polis memuru İbrahim E.(35) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

(Bahadır Muhlis Gökgül/İHA)

Yozgat, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:45 Kaynak: İHA
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