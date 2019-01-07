Yozgat'ta Trafik Kazası 2 Yaralı
1 saat önce
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Yozgat
'ın Yerköy
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre Kırıkkale
istikametinden Yerköy istikametine gitmekte olan B.K. yönetimindeki 34 BK 0686 plakalı otomobil, Akpınar
Köyü yakınlarında buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu takla atıp şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü B.K. ve yanında bulunan S.Y. yaralandı. Yaralılar ambulans ile Yerköy Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:03 Kaynak: İHA
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