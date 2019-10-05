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Yozgat'ta trafik kazası 2 yaralı

18 dakika önce

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yozgat'ta trafik kazası 2 yaralı, System.String[]

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi D-200 karayolu Tekkegüneyi köyü yol ayrımında meydana geldi. Kazada O.G.(77) yönetimindeki 66 HD 600 plakalı otomobil kavşağa girerken Yozgat'tan Sivas istikametine gitmekte olan F. Ö. (23) yönetimindeki 66 HP 561 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 66 HP 561 plakalı araç takla attı. Diğer otomobilin motor kısmı ise parçalanarak yola saçıldı. Her iki araç sürücüsü de yaralandı. Yaralılar Akdağmadeni Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Akdağmadeni, Yozgat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:00 Kaynak: İHA
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