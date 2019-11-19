Yozgat'ta trafik kazası: 2 yaralı
6 saat önce
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:10 Kaynak: AA
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Süleyman Aksoy (58) yönetimindeki 66 LL 303 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda F.K. (18) yönetimindeki ER 679 NP yabancı plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü F.K'nin ehliyetinin olmadığı öğrenildi.
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