Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta trafik kazası: 2 yaralı
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Yozgat'ta trafik kazası: 2 yaralı

6 saat önce

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yozgat'ta trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Süleyman Aksoy (58) yönetimindeki 66 LL 303 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda F.K. (18) yönetimindeki ER 679 NP yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü F.K'nin ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:10 Kaynak: AA
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