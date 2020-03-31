Yozgat'ta trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Yozgat'ta trafik kazası: 2 yaralı
7 saat önce
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
R.A. idaresindeki 16 GY 043 plakalı otomobil, Yozgat- Ankara kara yolu Terzili köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile S.A. yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 04:18 Kaynak: AA
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