Yozgat'ta trafik kazası: 3 yaralı
1 saat önce
Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Yozgat
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:43 Kaynak: AA
'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Serdar Ekici yönetimindeki 66 DK 495 plakalı hafif ticari araç şehir merkezi Adliye kavşağı yakınlarında önce refüjdeki bariyere ardından karşı yola geçerek Eyüp
Gökçegöz (44) yönetimindeki 66 DP 371 plakalı otomobile çarptı.
Kazada Gökçegöz ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Ekici gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
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