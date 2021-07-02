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Yozgat'ta trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Yozgat'ta trafik kazası: 3 yaralı

02.07.2021 11:18
Yozgat'ta trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Yozgat'ın Aydıncık ilçesi D-190 karayolunda meydana geldi. Çorum'dan Tokat'ın Zile ilçesine seyir halinde olan 06 CLR 603 plakalı araç sürücüsü A.K., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halinde olan 06 BUD 273 plakalı araca yandan çarptı. Ardından seyir halindeki oto kurtarıcıya da çarpan araç, şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü A.K. ile aynı araçta bulunan S.K. ve Y.K. yaralanırken İ.K. ile A.K. ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekibince önce Aydıncık Devlet Hastanesine daha sonra da Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - YOZGAT

Yozgat'ta trafik kazası: 3 yaralı
Yozgat'ta trafik kazası: 3 yaralı
Yozgat'ta trafik kazası: 3 yaralı

Yozgat, Tokat, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yozgat'ta trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika


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