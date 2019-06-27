Yozgat'ta trafik kazası: 4 yaralı
28 dakika önce
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Yozgat
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:53 Kaynak: AA
'ın Yerköy
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
İ.C idaresindeki 39 AZ 041 plakalı otomobil, Yozgat - Ankara
kara yolu Sekili
köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Sürücü ile otomobilde bulunan N.C, R.C. ve G.G. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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