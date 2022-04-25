Yozgat'ta trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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Yozgat'ta trafik kazası: 4 yaralı

25.04.2022 10:30
Yozgat'ta trafik kazası: 4 yaralı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Sivas'tan Yozgat istikametine giden 66 LY 472 plakalı Fiat marka araç sürücüsü M.G. (34), Akdağmadeni ilçesi Gökdere Köyü yakınlarında, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüje düştü.

Kazada sürücü M.G. ile araç içerisinde bulunan E.A.G. (7), Z.A.G. (5), ve H.S.G. (9), yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Akdağmadeni Devlet Hastanesine sevk edilirken yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - YOZGAT

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Akdağmadeni, Tragger, Yozgat, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yozgat'ta trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yozgat'ta trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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