Yozgat'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı
16 dakika önce
Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Yozgat
'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. İzmir
'den Sivas
yönüne giden Aksoy Taşdemir yönetimindeki 35 AL 0912 plakalı otomobil, Yozgat girişinde refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Fezair, Şahinder ve Berkay
Taşdemir ile Fadime Arslan yaralandı.
Yaralılar, Bozok Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:18 Kaynak: AA
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