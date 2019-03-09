Yozgat'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı

Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



İzmir'den Sivas yönüne giden Aksoy Taşdemir yönetimindeki 35 AL 0912 plakalı otomobil, Yozgat girişinde refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi.



Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Fezair, Şahinder ve Berkay Taşdemir ile Fadime Arslan yaralandı.



Yaralılar, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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