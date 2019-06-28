Yozgat'ta trafik kazası: 5 yaralı
1 saat önce
Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi kişi yaralandı.
Yozgat
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:55 Kaynak: AA
'ta meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi kişi yaralandı.
İrfan Yücel yönetimindeki 34 DA 0690 plakalı otomobil Yozgat Sarıhacılı mevkisinde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpıp karşı yola devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunun eşi ve 3 çocuğu yaralandı. Yaralılar Yozgat Şehir Hastanesi
ve Bozok Üniversitesi
Araştırma Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Ailenin İstanbul
'dan Yozgat'ın Saraykent
ilçesine yakınlarının düğününe gittiği öğrenildi.
Sürücü Yücel, kendisini bir aracın solladığını ona çarpmamak isterken kontrolü kaybedip direğe çarptığını ifade etti.
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