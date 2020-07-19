Yozgat'ta trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

Yozgat'ta trafik kazası: 5 yaralı

Yozgat'ta E-88 karayolunda seyir halinde olan bir otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile çarpması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Yozgat'ta E-88 karayolunda seyir halinde olan bir otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile çarpması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

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Kaza, Adnan Menderes Bulvarı E-88 Karayolu Adliye Kavşağı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Turgut T. yönetimindeki 06 HTG 54 plakalı Şahin marka otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Özgür Ş. idaresindeki 06 ACS 553 plakalı Audi marka araca arkadan çarptı. Kazada şahin marka araç içerisinde bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü. - YOZGAT

Yozgat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 21:29 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yozgat'ta trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
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