Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta Trafik Kazası: 6 Yaralı

Yozgat'ta Trafik Kazası: 6 Yaralı

25 dakika önce

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Yozgat'ta Trafik Kazası: 6 Yaralı, System.String[]
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Ahmet Çelik (35) yönetimindeki 10 AHF 06 plakalı otomobil, Sorgun'dan Kadışehri ilçesine seyrederken Yeniyer beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak, bir evin bahçe duvarına çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Şaziye (30), Fatma (61), Umut (12), Ömer (11) ve İrem Çelik (9) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Fatma Çelik, buradaki müdahalesinin ardından Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 06:02 Kaynak: AA

Ahmet Çelik, Sorgun, Yozgat, Güncel
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