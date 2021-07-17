Yozgat'ta trafik polislerinden sürücülere çay ikramı - Son Dakika

Yozgat'ta trafik polislerinden sürücülere çay ikramı

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'nda yaşanabilecek olası kazaları önlemek amacıyla başlattıkları "Mola sizden çay bizden" projesiyle uygulama noktalarında durdurdukları sürücülere çay ikramında bulunuyor.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'nda yaşanabilecek olası kazaları önlemek amacıyla başlattıkları "Mola sizden çay bizden" projesiyle uygulama noktalarında durdurdukları sürücülere çay ikramında bulunuyor. Trafik ekipleri, Yozgat-Sorgun istikameti 25. kilometresinde bulunan uygulama noktasında durdurdukları sürücülere uyarılarda bulunarak broşür verip, uzun yolculuk yapan sürücülere çay ikram ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Zekai Doğanay, gazetecilere yaptığı açıklamada, 327 kilometrelik yol ağında 66 kavşakta 400 personelle bayram boyunca denetim yapacaklarını söyledi. Kentin doğuyu batıya, kuzeyi güneye bağlayan yol ağında yer aldığını aktaran Doğanay, şöyle konuştu: "Sabit kavşaklarda bekleme yapan ekiplerimiz haricinde 5 noktada radar araçlarımızla hız denetimi yapılmaktadır. Ayrıca Kırıkkale-Yozgat, Sivas- Akdağmadeni arasında 2 noktada araç sürücülerimizi durdurarak mola vermelerini sağlayıp çay ikramında bulunuyoruz. Uzun yolculuk yapan sürücülerimizden tek isteğimiz, sık sık mola vermeleri, araç sürerken cep telefonu kullanmamaları, emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları." Sürücülerden Ankara'dan Kars'a giden Mutlu Taşdemir, polislere, aldıkları emniyet tedbirlerinden dolayı teşekkür etti. Polislerin uygulamasının güzel olduğunu belirten Taşdemir, "Beni çevirirken 'nerede radara düştüm' diye düşündüm. Sağ olsunlar bizimle ilgilendiler, çay ikram ettiler, dinlenmemiz için ellerinden geleni yaptılar. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

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