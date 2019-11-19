Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta traktör devrildi: 1 kişi yaralandı
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Yozgat'ta traktör devrildi: 1 kişi yaralandı

7 saat önce

Yozgat'ta E-88 karayolu Köçekkömü mevkiinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yozgat'ta traktör devrildi: 1 kişi yaralandı, System.String[]

Yozgat'ta E-88 karayolu Köçekkömü mevkiinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Dursun D. (67) yönetimindeki 33 E 7076 plakalı traktör, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada traktör sürücüsü Dursun D. yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan sürücü Dursun D. bir vatandaşın aracıyla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Traktörün kaza yaptığı ihbarını alan jandarma ve trafik polisleri ise olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - YOZGAT

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:07 Kaynak: İHA
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