Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta üretilen medikal kozmetik cihazlar tüm dünyaya ihraç edilecek
Son Dakika Güncel Yozgat'ta üretilen medikal kozmetik cihazlar tüm dünyaya ihraç edilecek

Yozgat'ta üretilen medikal kozmetik cihazlar tüm dünyaya ihraç edilecek

7 saat önce

KOSGEB desteği ile Türk ve Alman firmaları arasında iş birliği gerçekleştirildi.

Yozgat'ta üretilen medikal kozmetik cihazlar tüm dünyaya ihraç edilecek, System.String[]

KOSGEB desteği ile Türk ve Alman firmaları arasında iş birliği gerçekleştirildi. Bu iş birliği ile medikal kozmetik sektöründe kullanılan cihazların üretimi Türkiye'de yapılacak. Anlaşma kapsamında 2020 yılında 2 milyon euro ihracat gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Bu iş birliği ile istihdam yaratılması da öngörülürken üretim Yozgat'ta yapılacak.

Alman Cosmetic Solution GmbH firması ile iş birliği yapıldığını ifade eden Prokoz Kozmetik Medikal kurucusu Dursun İnanır, "Dünyada sağlık ve güzellik cihazları üreten, AR-GE çalışmalarıyla ünlü, niş ürünler üreten firmalar arasında ön sıralarda yer alan Cosmetic Solution ile yaptığımız bu iş birliği kapsamında Alman üretim standartlarına uygun şekilde Türkiye'de ürettiğimiz cihazlar Alman markası ve 'Made in Germany' kalitesi ile Türkiye'den tüm dünyaya ihraç edilecek. Hedefimiz, ilerde 'Made in Turkey' kalitesini tüm dünyada ortaya koymak. Kozmetik, profesyonel bakım ekipmanları, SPA ve solaryum alanındaki 30 yılı aşkın deneyimimiz ile bu projede yer almaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. AR-GE çalışmaları Türk ve Alman firmaları ile ortak yapılmış olup, yazılımını da Alman firması üstlendi. Üretilecek olan ürünler, sektörde kendini kanıtlamış ve tercih edilen ileri teknoloji ürünleri olacak" şeklinde konuştu. 2020 yılında yapılacak üretimin yüzde 50'sinin Türkiye'de, 2021 yılında gerçekleştirilecek üretimin ise yüzde 80'inin Türkiye'de gerçekleştirilmesini hedeflediklerini belirten İnanır, "Proje kapsamında üretimi Yozgat'taki tesislerimizde gerçekleştireceğiz. Bu iş birliği, sektöre ve Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayacak" dedi.

"SON TEKNOLOJİ GÜZELLİK VE SAĞLIK EKİPMANLARI TÜRKİYE'DEN ÇIKACAK"

Türkiye'den dünyaya yapılacak olan teknoloji transferi iş birliğinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, iş birliği kapsamında Türkiye'de üretilecek ürünler hakkında bilgiler veren Cosmetic Solution kurucusu İsmail İlhan, "Kriyoterapi uygulamaları her geçen gün daha popüler ve başarılı hale geliyor. Vücudu donma gücüyle yenileyen bu uygulama sporcular ve ünlüler tarafından sıkça tercih ediliyor" dedi. Soğuk oda olarak bilinen cihazın sporcuların sakatlıklarının iyileşmesi ile zayıflamaya yardımcı olduğunu söyleyen İlhan, "Minimum -85 dereceden -110 dereceye kadar inebiliyor. Sporcular tüm vücutlarıyla makineye girip, soğuk havayı teneffüs ediyor. Çok yönlü uygulama olanakları sayesinde, Kriyo odaları tıbbi, zindelik, sağlık ve güzellik amaçlı birçok merkezde kullanılabiliyor. Bu sistemimizi Türkiye'de bir spor kulübü de kullanıyor" dedi.


Türkiye, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 04:30 Kaynak: DHA
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