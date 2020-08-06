Yozgat'ta üretilen samanlar yurdun dört bir yanına gönderiliyor - Son Dakika

Yozgat'ta arpa ve buğday hasadının başlamasıyla hayvancılıkta en önemli yem kaynaklarından samanın da üretimi sürüyor.

Yaklaşık 590 bin hektar ekilebilir tarım arazisiyle Türkiye'nin bu alanda öne çıkan şehirleri arasında yer alan Yozgat'ta, yıllık yaklaşık 350 bin hektar alanda da hububat üretimi yapılıyor.

Hububat hasadının başladığı kentte, biçerdöver işletmecileri, aracın arkasına yerleştirdikleri bir makineyle hem ekinleri biçiyor hem de saman yapıyor.

İsteyen çiftçilerin tarlasını saman karşılığı ücretsiz biçen biçerdöver sahipleri, tarladan elde ettikleri samanı Türkiye'nin dört bir yanına satıyor.

Ayrıca hububat artıkları saman yapılarak hem ekonomiye kazandırılıyor hem de anız yangınları azaltılıyor.

Biçerdöver işletmecisi Bekir Özdemir, AA muhabirine, biçerdöverin arkasına yerleştirilen makine sayesinde hem hasat yapıp hem de saman ürettiklerini söyledi.

Arpa ve buğdayı saman karşılığı ücretsiz biçtiklerini anlatan Özdemir, "Samanı hayvancılık yapan üreticilere satıyoruz. Biz toptancılara veriyoruz, onlar da ihtiyaç duyulan bütün illere gönderiyor." dedi.

Çiftçilerden Mustafa Kayhan da 3-4 yıldır tarlasını saman karşılığı ücretsiz biçtirdiğini belirtti.

Atila Ertuğrul ise saman karşılığı hasat yapılmasının kendi menfaatlerine olduğunu dile getirerek, "Hayvanımız olmadığı için samana ihtiyacımız yok. Daha önce saman tarlada kalıyor, biz de biçerdöver ücreti ödüyorduk. Şimdi saman tarlada kalmıyor, ekonomiye kazandırılıyor. Biz de ücret ödemiyoruz, işimize geliyor. Eskiden samanlar yanıyordu, ekinler tabandan biçildiği için de anız yangınları yok denecek kadar azaldı." diye konuştu.

"Tarladaki bir çöpü dahi saman olarak değerlendiriyoruz"

Saman toptancısı Uğur Vargeloğlu (43) da baba mesleğini sürdürdüğüne işaret ederek, "Ülkemizde hasat hangi bölgede başlarsa biz de saman yapmak için oraya gidiyoruz. Önce müşterimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Fazla olan samanlarımızı da belirli alanlara depoluyoruz. Bu yıl ülkemizde saman sıkıntısı yaşanacağını düşünmüyorum. Tarladaki bir çöpü dahi saman olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yozgat'ta ürettikleri samanı Türkiye'nin her yerine gönderdiklerini aktaran Vargeloğlu, "Bir ton samanın fiyatı teslim edilecek mesafeye göre değişiyor. Şu anda 150-200 kilometre mesafeye kadar bir ton samanı 600 ile 620 liradan satıyoruz." dedi.