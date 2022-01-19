Yozgat'ta 105 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirildi - Son Dakika

Yozgat'ta uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelinin üzerinden 105 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Boğazlıyan ilçesine bağlı Ovakent beldesinde uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma gerekçesiyle Y.G. isimli şahıs gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında 105 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi.
Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Y.G.'nin tehdit, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, satın almak ve bulundurmak suçlarından 5 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. - YOZGAT
Kaynak: İHA
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