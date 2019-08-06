Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Yozgat Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:51 Kaynak: İHA
'ın Akdağmadeni
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Akdağmadeni Muşali köyünde evlerinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 3 bin 280 gram kubar esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve av tüfeğine ait 71 fişek ele geçirildi.
Evlerinde uyuşturucu bulunduğu iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. - YOZGAT
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