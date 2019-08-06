Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu
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Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 280 gram esrar maddesi, 74 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Yozgat Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:05 Kaynak: AA
'ın Akdağmadeni
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 280 gram esrar maddesi, 74 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Muşali Kalesi köyünde zanlı D.T. ve M.E.'nin evlerinde uyuşturucu madde bulundurduğu ihbarını alan Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.
Zanlıların evlerinde yapılan aramada 3 kilo 280 gram kubar esrar maddesi 74 kök kenevir bitkisi ile bir ruhsatsız av tüfeği ve 71 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.
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