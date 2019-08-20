Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu
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Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 964 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 964 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Çöplüçiftliği köyünde B.T'nin evinin bahçesinde Hint keneviri ekili olduğu ihbarını alan Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.
Zanlının evinde ve bahçesinde yapılan aramada 964 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Hint keneviri yakılarak imha edildi, B.T. gözaltına alındı.
Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:24 Kaynak: AA
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