Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 964 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Yozgat Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:24 Kaynak: AA
'ın Yenifakılı
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 964 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Çöplüçiftliği köyünde B.T'nin evinin bahçesinde Hint keneviri ekili olduğu ihbarını alan Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.
Zanlının evinde ve bahçesinde yapılan aramada 964 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Hint keneviri yakılarak imha edildi, B.T. gözaltına alındı.
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